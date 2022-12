Mondiali 2022, i miti di Bearzot e Maradona uniti dalla magia de L’Avana

TORINO - Sembra un romanzo, invece è una storia vera. Anzi, è tutte e due le cose insieme perché da quelle parti, dove i Caraibi confinano con l’immaginario sudamericano, realtà e finzione si confondono e si incrociano per regalare magia. Così non è per nulla strano che a Regla municipio di L’Avana nell’isola di Cuba, nasca un campo da calcio intitolato a Enzo Bearzot , destinato a ospitare la scuola calcio “Forza Napoli Club Havana, la mano de Dios”. E, dunque, una storia romanzesca che mette assieme il “Vecio” e Maradona, con una crasi di miti che, appunto, laggiù riesce a meraviglia. E’ stata una festa più che una cerimonia, quella svoltasi il 2 dicembre, all’interno del Liceo artistico y leterario di Regla, istituzione storica cittadina inaugurata nel 1879 dell’eroe nazionale José Martì , che ospita il piccolo terreno di gioco ora nobilitato da una targa celebrativa. A scoprirla, davanti a decine di ragazzi cubani e a Fiorella Mannoia , “madrina d’occasione”, l’Ambasciatore italiano, Roberto Vellano e Renzo Ulivieri , presidente dell’Assoallenatori (Aiac). Con loro il Vice capo missione, Giulio del Federico , e l’Ambasciatrice Unicef nell’isola, Alejandra Trossero .

E’ stato questo il momento più istituzionale e simbolico di una “trasferta” in terra cubana da parte dell’Aiac: due settimane per tenere un corso allenatori a 25 tecnici selezionati dalla locale Federcalcio. Un’idea nata in seno all’Associazione al tempo della prima pandemia, a inizio 2020, come gesto concreto di ringraziamento per la missione dei medici cubani, arrivati nel nostro Paese per cercare di contrastare l’emergenza sanitaria. Da qui la sottoscrizione di un protocollo d’intesa Aiac-Federcalcio cubana. Un ruolo chiave hanno poi giocato la Figc e la Fraternita Misericordia di San Miniato Basso. Con Ulivieri è volato a l’Avana il professor Gaetano Petrelli, docente delle Scuola Allenatori di Coverciano e responsabile dell’Area tecnica portieri delle Nazionali giovanili azzurre, raggiunti in seguito dal professor Venturati, già preparatore atletico con Cesare Prandelli. Ad accoglierli Mimmo Luongo, allenatore e organizzatore dell’iniziativa, nonché anima della locale scuola calcio Forza Napoli. E la magia, in quell’angolo di Caraibi che confina con il Sudamerica, diventa realtà.