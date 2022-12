Portogallo-Svizzera, anche Santos mette in dubbio Cristiano Ronaldo!

Il Portogallo si appresta ad affrontare la Svizzera nella sfida sfida valevole per la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar . Ronaldo e compagni si sono classificati come primi nel Gruppo H davanti alla Corea del Sud , e nel caso in cui agli ottavi dovessero superare la squadra di Yakin affronteranno la vincente tra Marocco e Spagna . Il ct Santos, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, ha dichiarato: "I dettagli faranno la differenza. La Svizzera è una squadra molto competitiva e per niente difensiva".

Santos, le parole su Cristiano Ronaldo

Il ct del Portogallo non ha voluto commentare le voci che vorrebbero il giocatore simbolo della squadra, Cristiano Ronaldo, vicino alla firma con l'Al-Nassr: "Io non ne sapevo niente. Abbiamo parlato solo del Mondiale, ora è concentrato solo su questo". Su quanto accaduto al momento della sostituzione del fuoriclasse portoghese contro la Corea del Sud, Santos ha dichiarato: "Non ho sentito niente di quello che ha detto in campo, l'ho visto solo litigare con il giocatore coreano. Poi l'ho rivisto in tv e non mi è piaciuto per niente. Sono tutti concentrati e disponibili per la partita di domani. Sarà titolare? Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi, è sempre stato così. La faccenda però è chiusa e tutti sono a disposizione". Infine Santos ha parlato anche del milanista Leao: "Ha un potenziale enorme, qui ha meno libertà rispetto a come gioca nel Milan e può andare più in difficoltà ma questo non toglie l'enorme talento che ha e la fiducia che ho in lui".