Juve, straordinari Di Maria: si allena per l'Argentina nel giorno libero di tutti

LUSAIL (Qatar) - Ángel Di María, il grande assente dell'ottavo di finale di Coppa del Mondo vinto dall'Argentina con l'Australia, non vuole perdersi il quarto con l'Olanda, in programma venerdì 9 dicembre a Lusail. El Fideo, infatti, alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite destro che lo ha costretto a vivere la prima sfida della fase ad eliminazione diretta dalla panchina, durante la quale si è reso protagonista di cori cantati a squarciagola, di un 'assolo di batteria' con una bottiglietta e di una festa scatenata sotto la curva al triplice fischio dell'arbitro, ha rinunciato al giorno libero per allenarsi, riprendere confidenza con il pallone, testare fastidi e dolori e trattenendosi anche al termine della seduta mattutina per svolgere un po' di chinesiologia.