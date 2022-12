Brasile-Corea del Sud 4-1: show Seleçao, ora la Croazia ai quarti

Brasile-Corea del Sud 4-1: la partita

Dopo 6 minuti e 40 secondi si sblocca la contesa sull'asse Raphinha-Vinicius Jr: guizzo sulla destra del giocatore del Barcellona che mette in mezzo, la sfera attraversa tutta l'area, arriva sui piedi del giocatore del Real Madrid che (tutto solo) si aggiusta il pallone e va a segno. La Corea è in confusione e 5 minuti dopo il gol di Vincius arriva anche il calcio di rigore per la Selecao per un fallo di Woo-Young Jung su Richarlison: sul dischetto si presenta Neymar che non fallisce per il 2-0 Brasile, realizzando anche il 76° gol in carriera con la maglia della Nazionale (-1 da Pelé). Al 28' i verdeoro confezionano un gol bellissimo: triangolo Marquinhos-Thiago Silva-Richarlison con il giocatore del Tottenham che si trova a tu per tu con il portiere nell'area piccola e cala il tris. Il Brasile non aveva mai realizzato 3 gol nella prima mezzora di una partita del mondiale. Il poker non tarda ad arrivare e al 36', contropiede condotto da Richarlison, palla a a Neymar che serve Vinicius Jr. sulla sinistra, cross al centro dove l'ex Milan Paqueta al volo (di piatto) segna il 4-0. Solo due ottime parate di Kim Seung-Gyu nei minuti di recupero evitano le doppietta di Paqueta e Richarlison.