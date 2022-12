Diretta Marocco-Spagna ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Ryyan (Qatar) - Ultimi due posti disponibili nel tabellone per completare il quadro dei quarti di finale del Mondiale di Qatar. Uno dei due se lo contendono Marocco e Spagna che si affrontano in un ottavo caldissimo: la nazionale africana vuole continuare a stupire dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone davanti la Corazia; le Furie Rosse vogliono invece tornare a dare un messaggio alla competizione dopo il secondo posto conquistato ai danni della Germania, ma dietro alle spalle del Giappone. Un match pieno di tensione che Regragui e Luis Enrique vorranno portare a casa grazie ai loro uomini simbolo: da una parte Ziyech e Hakimi per un out di destra stellare, dall'altra il centrocampo blaugrana (Pedri, Busquets, Gavi) e il puntero Alvaro Morata. Fischio d'inizio alle ore 16.