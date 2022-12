Diretta Portogallo-Svizzera ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Lusail (Qatar) - Inizia la fase ad eliminazione diretta per Portogallo e Svizzera che si affrontano nell'ultimo ottavo di finale del Mondiale di Qatar 2022. Da una parte la nazionale lusitana di Santos, alle prese con un Crisitano Ronaldo sempre al centro delle attenzioni di tutto il mondo: il suo passaggio all'Al-Nassr, ma anche e soprattutto la tensione che CR7 sta attraversando in questa sua ultima Coppa del Mondo devono diventare il motore per scatenare il fenomeno di Madeira. Dall'altra gli elvetici di Yakin, arrivati alle spalle del Brasile nel proprio girone e ora vogliosi di scrivere una nuova pagina di storia (come detto dal ct in conferenza stampa): Shaqiri, Embolo e Xhaka gli uomini simbolo per tentare l'impresa e conquistare i quarti.