Hakimi, cucchiaio come Pirlo e Totti. Poi l'esultanza da pinguino: ecco perché

AL RAYYAN (Qatar) - Il Marocco ha segnato due rigori su tre, la Spagna li ha sbagliati tutti e Hakimi, dal dischetto , può regalare una storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa del Mondo alla nazionale maghrebina: l'ex Inter, emulando Totti contro l'Olanda nel 2000 e Pirlo contro l'Inghilterra nel 2012 - in entrambi i casi durante gli Europei - opta per il cucchiaio. La palla gonfia la rete e il forte esterno del Paris Saint-Germain inizia a correre travolto dall'emozione prima di essere raggiunto dai compagni di squadra, poi si 'mette in proprio' ed esulta mimando la tipica camminata dei pinguini. Ma perché?

Hakimi e l'esultanza 'da pinguino': c'entra Mbappé?

Una simile esultanza si era vista già in Ligue 1, con protagonisti lo stesso Hakimi, Sergio Ramos - al quale avrà certamente regalato un dispiacere seppur non faccia parte della spedizione di Luis Enrique a Qatar2022 - e Mbappé. 'Pinguino', infatti, sembrerebbe essere l'epiteto bonariamente affibbiato al fuoriclasse francese dai due compagni di club, che in Francia descrivono come "legati da un profondo rapporto di complicità ed amicizia", come dimostrerebbe la dedica posta dall'esterno marocchino ex Inter sul pallone che Mbappé si stava portando a casa dopo una tripletta ("Pinguino n°1"). L'esultanza di Hakimi, pertanto, potrebbe essere un messaggio di vicinanza all'asso scuola Monaco, che oggi non si è allenato e che verrebbe considerato a rischio per il quarto di finale contro l'Inghilterra in programma sabato 10 dicembre.

