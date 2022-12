Marocco, l'Africa ai quarti del Mondiale per la quarta volta nella storia: chi prima?

AL RAYYAN (Qatar) - Il pareggio contro la Croazia vice-campionessa in carica e i successi contro il Belgio e il Canada avevano permesso al Marocco di superare il proprio girone di Coppa del Mondo da prima classificata: un'impresa che non si era tradotta in un grande vantaggio, visto che di fronte - negli ottavi della competizione - si presentava la Spagna, favoritissima alla vigilia. Hakimi e compagni, però, al netto di alcuni momenti di grande difficoltà, tengono botta per 120', poi stravincono ai rigori, l'ultimo dei quali segnato proprio dall'ex Inter. L'accesso nei quarti, vale a dire tra le migliori otto del pianeta, è un risultato storico, ottenuto prima soltanto da altre tre nazionali africane: vediamo quali.