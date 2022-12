Mondiali 2022: tabellone dei quarti di finale, calendario, dove vederli in tv

LUSAIL (Qatar) - Il Portogallo travolge la Svizzera con un tennistico 6-1 e raggiunge Olanda, Argentina, Croazia, Brasile, Inghilterra, Francia e Marocco - la prossima avversaria - nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Qatar 2022. Domani, mercoledì 7 dicembre, ci sarà il primo giorno di sosta in questa edizione della kermesse, così come giovedì: si ripartirà venerdì, con due sfide da cui usciranno altrettante semifinaliste.

Mondiali, dove vedere in tv e streaming i quarti di finale

Tutti i match dei quarti di finale di Coppa del Mondo saranno trasmessi in diretta tv in chiaro dalla Rai, oltre che in streaming da RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale di tutte le sfide live sul nostro sito.