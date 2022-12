Bufera Amrabat: i suoi post hanno fatto infuriare tutta la Spagna!

DOHA (Qatar) - L'impresa del Marocco agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 contro la Spagna sta ancora facendo il giro del mondo come i festeggiamenti dei propri tifosi, Sofyan Amrabat ha voluto caricare ancor di più questa euforia sui social. Il giocatore della Fiorentina è stato uno dei migliori in campo non solo contro gli iberici ma in ogni partita giocata dai "Leoni dell'Atlante", i tifosi lo hanno incoronato ad icona della squadra rendendolo protagonista di molti meme.