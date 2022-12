Van Dijk pronto alla sfida contro l’Argentina: “Non sarà Olanda contro Messi"

DOHA (Qatar) - L'ultima sfida a Mondiali tra Olanda e Argentina risale al 2014 (Sud Africa) quando gli Orange vinsero ai rigori in semifinale, venerdì alle 20 si giocano un posto in semifinale ed il pericolo numero uno per Virgil Van Dijk e compagni è Lionel Messi. Il giocatore del Liverpool ha presentato così la sfida che si terrà al Lusail Stadium: "L'Argentina è una squadra forte e che ha uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, però noi siamo molto ben preparati per far fronte a tutto questo. Non giocheremo contro Messi, ma contro una squadra - aggiunge - Certo messi ha fatto la storia perché assieme a Cristiano Ronaldo ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del calcio, e per Leo, come per l'altro avremo sempre il massimo rispetto. Sarà un onore giocare contro Messi. però, lo ripeto, non è Olanda contro Messi, è l'Olanda contro l'Argentina, nessuno può vincere una partita completamente da solo".