Brasile, Vinicius elogia Ancelotti: "È come un padre per me"

Il Brasile si prepara ad affrontare la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar dopo aver eliminato la Corea del Sud con il netto risultato di 4-1. A sbloccare la sfida degli ottavi ci ha pensato Vinicius Junior, che nel corso della stagione con il Real Madrid ha finora collezionato 10 gol e 5 assist in 21 partite. Il talento brasiliano in conferenza stampa ha speso belle parole per Carlo Ancelotti, con cui ha raggiunto la maturità calcistica che tutti si aspettavano: "Mi aiuta molto, è simile a Tite. Mi ha sempre dato la fiducia e l'amore di cui ho bisogno, è come un padre per me. Lo fa per me e per tutti i giocatori. Ronaldo ha detto che Ancelotti è stato il suo miglior allenatore, non solo nella parte tecnica e tattica ma anche per quanto riguarda il modo con cui tratta i grandi giocatori. Voglio mandargli un forte abbraccio".