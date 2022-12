Aguero, show con Messi: Gomez "alla Beckham" e il siparietto con Paredes e De Paul

Si avvicina il quarto di finale del Mondiale per l'Argentina, in Qatar c'è l'Olanda sul cammino dell'albiceleste verso la finale per sperare nella terza Coppa del Mondo. L'atmosfera nella formazione di Scaloni è delle migliori e a dimostrazione arriva un'esilarante diretta Twitch sul canale del Kun Aguero con protagonista Messi e non solo. Il capitano della nazionale argentina è infatti stato affiancato in un vero e proprio show dal Papu Gomez e il suo nuovo taglio di capelli. L'ex Atalanta ha affermato di essersi rasato a zero per voler somigliare ad un ex calciatore del Real Madrid e sui social è partita subita la sfida tra i partecipanti alla diretta.