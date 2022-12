Cristiano Ronaldo, la fine è triste

Secondo il naturalismo, la persona come tale è il risultato di tre elementi: il fattore ereditario, l'ambiente sociale e il momento storico che gli è toccato vivere. Se Émile Zola fosse ancora vivo si sarebbe, molto probabilmente, appassionato all'affaire Cristiano Ronaldo. In questo caso, non c'è tanto d'accusare, quanto da analizzare le ragioni che stanno portando il secondo miglior calciatore degli ultimi 15 anni, che ieri non si è presentato all'allenamento delle riserve, a chiudere nel peggiore dei modi la propria carriera. Lasciando da parte il fattore ereditario per una chiara mancanza di competenze (le nostre), non c'è dubbio che una società sempre più votata all'individualismo come quella attuale non lo abbia aiutato a sviluppare un senso di comunità (da difendere) nella quale riconoscersi. E, sotto questo aspetto, il suo milieu familier non gli ha, di certo, dato una mano a farlo. Basti pensare ai continui interventi pubblici di mamma, sorelle e compagna. Legittimi se non fosse che gli argomenti utilizzati finiscono sempre col danneggiare ulteriormente l'immagine pubblica di uno dei più grandi atleti dei nostri tempi. Insomma, assicurando che «l'1% dei portoghesi sono miserabili» o sottolineando «la pochezza di gran parte del popolo portoghese», sorella Elma e sorella Katia non fanno un gran favore al proprio fratellone: «Vieni a casa tua, dove ti amano e ti abbracciano». Proprio come si fa con un bimbo viziato.