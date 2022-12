Dalic: “Brasile top, però vorrei che la Croazia non ballasse dopo i gol”

DOHA (Qatar) - Venerdì alle ore 16 all'Education City Stadium di Al Rayyan la Croazia di Luka Modric apre i quarti di finale dei Mondiali 2022 sfidando il Brasile di Neymar. Il ct Zlatko Dalic, insieme al giocatore del Real Madrid, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del match: ."Il Brasile è favorito. Hanno fiducia in sé stessi, entusiasmo, giocatori di qualità e hanno anche recuperato Neymar. In ogni caso possiamo dare loro filo da torcere. Non credo che pressarli in modo costante sia molto intelligente, ma non bisogna nemmeno concedere loro troppo spazio. Cercheremo di controllarli in modo saggio. Le probabilità non sono esattamente al 50%, ma non siamo arrivati a questo punto del torneo senza meritarlo".