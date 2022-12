Olanda-Argentina, Van Gaal punge Di Maria: la risposta e il siparietto con Depay

DOHA (Qatar) - E' un vero e proprio show la conferenza stampa di Louis Van Gaal alla vigilia del quarto di finale del Mondiale tra Olanda e Argentina. Il tecnico degli Orange ha messo in scena un vero e proprio siparietto dovendo rispondere alla domanda sulle parole di Angel Di Maria che lo aveva definito il suo peggior allenatore di sempre: "Di Maria è un ottimo calciatore, ma ha avuto molti problemi privati ??a Manchester. È stato anche derubato e questo lo ha colpito. Mi dispiace che abbia detto che pensa che io sia il suo peggior allenatore, ma questo può valere anche per l'uomo seduto accanto a me". E qui è partito lo show del ct orange con Memphis Depay al suo fianco, anche lui a Manchester sotto la sua guida: "Un allenatore a volte deve prendere decisioni che non vanno bene. E' successo anche con Memphis, ora ci baciamo sulla bocca". Risposta che ha scatenato le risate di tutti i presenti. Una risposta a Di Maria in vista del delicato match che mette in palio la semifinale.