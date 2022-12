Argentina, Scaloni su Di Maria: "Non ho ancora deciso". E poi la polemica su De Paul

DOHA (Qatar) - Alla vigilia della partita contro l'Olanda, è tempo di conferenza stampa per il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni. Il tecnico dell'albiceleste ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori con un occhio di riguardo a Di Maria: "Fideo e De Paul si sono allenati ieri. Ma c'è ancora una giornata e un allenamento per vedere e capire". Anche l'ex Udinese deve recuperare con Scaloni che aggiunge: "In linea di massima Rodrigo de Paul sta bene. Vedremo nell'allenamento di oggi come scegliere la formazione. Dopo ogni partita, ci sono giocatori che si allenano separatamente, ma le scelte che faccio hanno alla base il come vogliamo approcciare la partita". Risponde ma sembra scocciato Scaloni che poi sbotta: "L'allenamento è stato a porte chiuse, come fate a spaere di De Paul. Non mi piace che le cose si sappiano, queste sono cose che dobbiamo imparare e migliorare. Non sono arrabbiato. Se c'è un giocatore che non si allena, non so quale sia l'urgenza di uscire e raccontare perché non si allena. Creiamo allarmi. Volete che vinca l'Argentina? Il compito dei giornalisti non è scrivere per vedere cosa è successo. L'allenamento è stato a porte chiuse, punto".