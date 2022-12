L'ex Toro Júnior applaude lo juventino Danilo, ma non dimentica il gol di Serena nel derby

"La Seleçao si è evoluta a piccoli passi. C'erano quattro squadre diverse e abbiamo visto quattro alternative. Nessuno si immaginava di vedere Eder Militao terzino destro e Danilo terzino sinistro. Ma Danilo ha giocato bene perché ha già ricoperto quella posizione. Ha dimostrato quanto sia importante saper ricoprire più ruoli in campo . Alla Juventus gioca come terzino sinistro". Leovegildo Lins da Gama, meglio noto come Júnior , che in Italia ha vestito le maglie di Torino (1984-87) e Pescara (1987-89) prima di chiudere la carriera al Flamengo, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio, ha commentato le prestazioni della nazionale brasiliana ai Mondiali di Qatar2022 , sottolineando l'importanza - nella squadra di Tite - della duttilità tattica di Danilo.

Júnior, il Torino, il Pescara e quel gol di Serena

"I ricordi della mia avventura italiana sono i più belli. Primo, i tre anni passati con il Torino hanno aiutato la squadra a tornare ad alti livelli. Non accadeva da tanto, l'ultimo scudetto era stato vinto nel 1976. Siamo riusciti ad arrivare secondi. Ho una figlia che è nata a Torino. Le mie radici torinesi resteranno per sempre. L'altra esperienza meravigliosa è stata con il Pescara dove rimasi per due anni. Era la prima volta che giocavo per una squadra che lottava per la salvezza. Fui il primo straniero a giocare per il Pescara. La Juve? Di loro ricordo solo il gol di testa di Serena all'ultimo minuto nel mio primo derby: non lo scorderò mai", conclude Júnior, ex terzino sinistro e centrocampista, 69 volte nazionale brasiliano.