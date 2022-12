Diretta Croazia-Brasile ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Alle ore 16, all'Education City Stadium di Al Rayyan, Croazia e Brasile si sfidano nel primo quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La nazionale di Dalic, dopo aver chiuso al secondo posto nel Gruppo F, negli ottavi di finale ha superato il Giappone ai rigori dopo l'1-1 nei 90' minuti regolamentari. I verdeoro di Tite, invece, hanno chiuso in testa al Gruppo G e nel primo turno a eliminazione diretta hanno fatto fuori la Corea del Sud con un netto 4-1. La Selecao non ha mai perso nelle quattro gare precedenti (3V, 1N) contro la Croazia in tutte le competizioni: questa sarà la prima sfida tra le due squadre dall'amichevole vinta per 2-0 dai verdeoro nel giugno 2018. La vincente affronterà una tra Olanda e Argentina, altro quarto di finale in programma alle ore 20.