Diretta Olanda-Argentina ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LUSAIL (QATAR) - Sale l'attesa per il quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Olanda e Argentina in programma alle ore 20 al Lusail Iconic Stadium. Gli Orange di Van Gaal fin qui hanno mostrato grande solidità chiudendo in vetta al Gruppo A e superando per 3-1 gli Usa negli ottavi di finale. La Seleccion di Lionel Scaloni, invece, era partita male con la clamorosa sconfitta in rimonta all'esordio contro l'Arabia Saudita. Un ko che ha scosso Messi e compagni, portando così a tre vittorie di fila. Il doppio 2-0 contro Messico e Polonia ha garantito il primo posto nel Girone C, mentre nel primo turno a eliminazione diretta le reti di Messi e Julian Alvarez hanno reso vano il 2-1 finale dell'Australia. Si potrebbe parlare di un grande classico della Coppa del Mondo dato che questo sarà il sesto confronto tra le due nazionali: solo Brasile vs Svezia (sette volte) e Argentina vs Germania (sette) sono state sfide disputate più spesso nella competizione. Il parziale è di perfetto equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio, anche se la Seleccion non ha mai vinto nei minuti regolamentari.