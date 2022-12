Francia, Deschamps avvisa: "L'Inghilterra vorrà fermare Mbappé, ma..."

DOHA (Qatar) - Sale la tensione per il quarto di finale del Mondiale tra Francia e Inghilterra, una super sfida tutta europea tra i campioni del Mondo in carica e i vice campioni d'Europa. Alla vigilia del match che mette in palio un posto in semifinale, parla in conferenza stampa il ct dei Bleus, Didier Deschamps: "Abbiamo calma e serenità, le abbiamo avute dall'inizio della competizione. È un quarto di finale da giocare. È solo felicità e piacere". Cerca di placare ogni tipo di possibile agitazione il tecnico francese che poi si concentra sull'avversario: "La velocità sarà una delle chiavi. Non sempre è sufficiente per segnare. È vero che gli inglesi hanno segnato molti gol sfruttando le transizioni. Ma questa non è la loro unica qualità. Non a caso sono arrivati fino a qui. Stimo molto Southgate, a quanto pare di più di molti del suo Paese".