Regragui sfida il Portogallo: "Tanti giocatori nati fuori dal Marocco? Ucciderebbero per questa nazionale"

DOHA (Qatar) - "Sono nato e ho studiato in Francia, ma è il mio Paese di origine che mi ha dato una possibilità. Ho dovuto restituire alla Federazione quello che mi hanno dato, la fiducia... per poter crescere in Marocco come allenatore. Non ha niente a che fare con l'essere arabo o no. Ho combattuto per questo. Forse quando sarò vecchio sarò orgoglioso, ma per il momento sono orgoglioso soprattutto per il mio Paese. E con un allenatore autoctono è la cosa migliore per me e per il mio Paese". Walid Regragui, ct del Marocco impegnato domani nei quarti di finale di Coppa del Mondo contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, è intervenuto in conferenza stampa: "14 calciatori su 26 sono nati fuori dal Marocco? Penso che tutti abbiano mostrato al mondo che ogni marocchino è marocchino. Quando arrivano in nazionale, ucciderebbero per il Marocco. Ne abbiamo alcuni nati in Olanda, Belgio, Francia, Spagna... Ogni Paese ha la sua cultura calcistica, la mescoli e vai ai quarti di finale. Non abbiamo dietro un solo Paese, c'è un intero continente che ci sostiene, affinché possiamo fare la storia".