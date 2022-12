Croazia-Brasile, speranza hexacampeao contro Babbo Natale. Arbitra "Fruttini"!

TORINO - Croazia-Brasile, un posto in semifinale e una sfida che inizia già dagli spalti: i tifosi verdeoro che chiedono la sesta in bacheca e i croati che di contro schierano anche Babbo Natale sperando di ricevere un incredibile regalo. Infantino in tribuna a godersi lo spettacolo. Danilo subito in evidenza: suo il primo cartellino giallo della partita per un fallo su Juranovic. Primo tempo sullo zero a zero, Neymar pericoloso su punizione e Vinicius per due volte. Arbitra Oliver, ve lo ricordate? Era lui che fischiò il rigore al Real Madrid al Bernabeu che permise a Ronaldo di fare l'1 e di vanificare il tris della Juventus, per il famoso 1-3 dello sfogo di Buffon e dei 'fruttini'...