Croazia-Brasile 4-2 dcr: Livakovic eroe, Neymar come Pelè non basta, fuori!

La Croazia non vuole smettere di sognare e all’Educational City Stadium si impone sul Brasile ai calci di rigore nei quarti di finale del Mondiale. La squadra di Dalic raggiunge così le semifinali del torneo iridato per la terza volta nella sua storia, dopo le edizioni del 1998 e del 2018. I croati forniscono una prestazione solida e dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, ai supplementari rispondono al gran gol di Neymar (dove è sembrato di rivedere Romario e che gli ha consentito di raggiungere Pelé nella classifica marcatori in nazionale a 77 reti) con Petkovic portando la sfida ai rigori. Dal dischetto decisivo ancora una volta Livakovic, che neutralizzando il tiro di Rodrygo spiana la strada ai compagni che non sbagliano mai. L'errore di Marquinhos sancisce l'eliminazione della Seleçao. Per giocarsi l'accesso alla finale la Croazia affronterà la vincente di Argentina-Olanda.

Croazia-Brasile 4-2 dcr, la partita Nei primissimi minuti del match il Brasile prova a comandare il gioco ma la Croazia si dimostra una squadra audace che riesce a far girare palla grazie alle grandi doti tecniche dei suoi centrocampisti. Croati vicini al gol al 13’ con Perisic, che non riesce a chiudere con il tap-in da due passi sull’assist di Pasalic. Il Brasile alza la pressione e al 23’ ci prova Casemiro con un destro a giro dal limite dell’area. Il primo tempo si chiude senza altri squilli particolari. Nel secondo tempo i brasiliani partono forte: al 47’ la Croazia rischia l’autogol in seguito a un cross basso proveniente dalla parte destra dell’area di rigore. Al 55’ è Neymar ad andare vicinissimo al gol: l’ala del Psg si presenta davanti a Livakovic che non si fa trovare impreparato e neutralizza la conclusione ravvicinata.