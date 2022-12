Croazia-Brasile, social show: Livakovic sei braccia, Zagabria come Sparta!

La Croazia butta fuori dal Mondiale in Qatar il Brasile e vola in semifinale. La nazionale croata ha vinto per 5-3 ai calci di rigore. Terminati i tempi regolamentari 0-0, passa per primo il Brasile al 105' con Neymar. Ma nel secondo supplementare i croati trovano il pari con un gol di Petkovic al 117'. Ai rigori i croati segnano sempre con Vlasic, Majer, Modric e Orsic, mentre il Brasile paga l'errore sul primo penalty di Rodrigo e il decisivo tiro sul palo di Marquinos al quarto rigore. A fine partita tantissimi esilaranti commenti e meme sui social network per l'eliminazione del Brasile.