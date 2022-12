Petkovic come Mark Lenders: dalla Reggiana alla semifinale mondiale

DOHA (Qatar) - Per il secondo turno consecutivo dei Mondiali 2022 la Croazia ha vinto ai calci di rigore e questa volta la vittima è stata illustre: il Brasile . Il portiere Livakovic è stato ancora il protagonista assoluto dagli 11 metri parando il rigore decisivo di Rodrygo ma Dalic e i suoi uomini non sarebbero mai arrivati ai rigori se non fosse stato per l'ex Reggiana Bruno Petkovic . L' attaccante classe 1994 è entrato al 72' e al 117', a 3' dalla fine dei tempi supplementari, si è fatto trovare al posto giusto e al momento giusto: suo il gol (tiro deviato) che ha regalato l'1-1 ai suoi.

Croazia, Petkovic sulla strada di Lenders

Tra Petkovic e un leggendario protagonista dei cartoni animati, Mark Lenders, c'è un'incredibile similitudine: entrambi hanno giocato ai Mondiali ed entrambi hanno vestito la maglia della Reggiana. Ebbene sì, in Holly & Benji Mark Lenders vince con il Giappone i Mondiali U20 e grazie a quel successo firma con la Juventus , che poi lo spedirà in prestito resosi conto delle difficoltà ad adattarsi al gioco fisico della Serie A. Lenders accetta il prestito alla Reggiana in Serie C1 per acquisire esperienza e completare il suo lavoro fisico. Grazie a Mark la squadra vince il campionato ottenendo la promozione in Serie B segnando una tripletta nell'ultima partita vinta contro l'Albese. Petkovic non è riuscito nel 2016 a trascinare la Reggiana dalla Lega Pro in Serie B (6° posto e 4 gol) ma è sulla strada per poter emulare il collega anime in questi Mondiali.

Croazia, Petkovic: il passato italiano

Petkovic attualmente è l'attaccante della Dinamo Zagabria, la sua prima squadra in carriera non in Italia. Infatti il croato ha iniziato la sua carriera da professionista nel Catania (2012), da allora ha giocato per: Varese (1 gol), Reggiana (4 gol), Virtus Entella (1 gol), Trapani 810 gol), Bologna, Verona e nel 2018 alla Dinamo Zagabria (ceduto dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto) dove esplode. Con la maglia della Dinamo 40 gol in 119 presenze.