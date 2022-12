Olanda-Argentina, la follia di Paredes che concede il recupero per il 2-2!

DOHA (Qatar) - FInale ad alta tensione quello dei quarti di finale tra Argentina ed Olanda che ha avuto come protagonista il centrocampista della Juventus Leandro Paredes. All'87' la Seleccion comanda 2-1 quando il centrocampista bianconero interviene duramente in scivolata su Ake: subito dopo il fallo, a gioco già fermo, Paredes calcia violentemente la palla verso la panchina dell'Olanda incendiando gli animi. Van Dijk arriva in corsa e di petto colpisce Paredes, il tutto con quasi tutta la panchina di Van Gaal in campo.