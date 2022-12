Olanda-Argentina, l'incredibile schema del 2-2 di Weghorst

Olanda, l'astuzia di Van Gaal realizzata da Weghorst

Fallo dentro la lunetta dell'area di rigore, sul pallone si presenta Koopmeiners che beffa tutta la difesa argentina: Weghorst stacca dalla barriera, Koopmeiners gli mette un palla filtrante al bacio nel cuore dell'area e l'attaccante è gelido di fronte a Martinez per insaccare la rete del 2-2 e portare il match ai supplementari. Per l'attaccante del Besikats, oltre a diventare il primo giocatore nella storia del Mondiale a realizzare una doppietta entrando dalla panchina, non è una novità questo tipo di gol. Infatti ai tempi del Wolfsburg aveva realizzato una rete identica per l'1-0 contro l'Arminia Bielefeld.