Diretta Marocco-Portogallo ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Marocco di Regragui vuole continuare a scrivere pagine di storia e diventare la prima squadra africana a raggiungere la semifinale di un Mondiale. Di fronte però c'è un avversario come il Portogallo di Fernando Santos, che ha dimostrato fino a questo momento di essere una selezione con tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo: "È ovvio - ha spiegato il ct marocchino - che più andiamo avanti e più si fa difficile, ma ci sta. Il Portogallo è una delle migliori Nazionali del mondo, con giocatori che militano nelle migliori squadre del mondo. Non sarà facile, ma non crediate che lo sia stato giocare contro Croazia, Belgio e Spagna. Sentiamo vibrazioni anche da tutto il mondo arabo e sono convinto che saranno in tanti a venire allo stadio per sostenerci. Vogliamo provare a vincere tutti insieme, a Dio piacendo". Non la pensano così i lusitani, che puntano alla vittoria a prescindere dalla presenza in campo di Cristiano Ronaldo, che anche in questo match è in dubbio dopo la panchina negli ottavi di finale con la Svizzera, con tanto di tripletta del suo sostituto, Gonçalo Ramos: "Lasciatelo in pace - ha detto il ct portoghese alla vigilia -. Attaccarlo è diventato una moda, ma vi assicuro che durante la partita con la Svizzera è stato quello che ha tifato di più. Ha esultato a tutti i gol".