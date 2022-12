Argentina-Croazia: dove e quando vedere in tv la semifinale del mondiale

TORINO - La prima semifinale dei Mondiali in Qatar è stata sancita e metterà di fronte la Croazia di Modric all'Argentina di Messi. I croati sono riusciti ad avere la meglio ai calci di rigore contro il Brasile, recuperando la gara in extremis con Petkovic dopo il vantaggio iniziale di Neymar. Per quanto riguarda gli argentini, anche per loro sono stati decisivi i tiri dagli undici metri nel match contro l'Olanda, terminato 2-2 al termine dei tempi regolamentari e supplementari.