Diretta Inghilterra-Francia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Francia e Inghilterra si affrontano per un posto in semifinale ai Mondiali in Qatar. La nazionale francese guidata da Deschamps ha superato gli ottavi battendo la Polonia 3-1 mentre l'Inghilterra di Southgate ha raggiunto i quarti vincendo 3-0 contro il Senegal. Per il commissario tecnico francese "è una partita decisiva di Coppa del Mondo, ma non c'è niente di cui preoccuparsi: è solo felicità, piacere, con ovviamente l'obiettivo di andare in semifinale". Deschamps punta ancora su Mbappé: "Kylian ha questa capacità di essere in grado sempre di fare la differenza. Anche nell'ultima partita, dove non era al massimo della forma rispetto alle prime due, è stato comunque decisivo. Kylian rimane sempre Kylian, con questa capacità di essere decisivo in ogni momento". L'ultimo incrocio risale al 2017, ma non ci sono precedenti in un match a eliminazione diretta del Mondiale. "Non ha senso in una partita come questa pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo" ha dichiarato Southgate in conferenza.