Modric consola Rodrygo: la frase al termine di Croazia-Brasile è da brividi

AL RAYYAN (Qatar) - Croazia-Brasile è terminata 1-1 dopo 120' di battaglia e, ai calci di rigore, dopo il gol del granata Vlasic, sul dischetto si presenta Rodrygo, ipnotizzato da Livakovic. Il suo errore, insieme a quello di Marquinhos, saranno fatali per la nazionale verdeoro, che saluta la Coppa del Mondo di Qatar2022 nei quarti di finale. Il non ancora 22enne talento del Real Madrid sente il peso del penalty fallito e scoppia in un pianto disperato, fino a quando non accorre Modric, suo compagno di club, che da 'fratello maggiore' gli sussurra all'orecchio un discorso da brividi.