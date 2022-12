Messi come Batistuta con l'Argentina e Batigol lo esalta: "Ora superami"

"Caro Leo, congratulazioni! Ho avuto questo record per 20 anni e ne sono orgoglioso. Adesso è un grande onore e piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che possa batterlo già nel prossimo match!". Con questo post su Instagram, Gabriel Omar Batistuta, fino al 73' di Olanda-Argentina recordman solitario nella classifica dei calciatori più prolifici ai Mondiali con la maglia della Seleccion a quota 10 gol, esalta Messi per l'aggancio, auspicando un pronto passaggio di consegne già nella semifinale con la Croazia in programma martedì 13 dicembre.