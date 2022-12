Cristiano Ronaldo e la reazione al gol di En-Nesyri

Prima la Svizzera, poi il Marocco: per Cristiano Ronaldo è arrivata la seconda panchina di fila. Il ct Santos gli ha preferito Goncalo Ramos, l'autore della tripletta che ha eliminato dal Mondiale la squadra di Yakin. Prima della partita CR7 ha deciso di scacciare via i brutti pensieri e ha dato spettacolo facendo magie con il pallone del riscaldamento. Durante la partita invece è apparso nervoso e pensieroso: seduto in panchina , ma con una voglia matta di entrare in campo. Alle telecamere però non è sfuggita la sua reazione dopo la strepitosa rete di En-Nesyri che ha portato in vantaggio il Marocco: occhi bassi e una lunga sbuffata per Cristiano. Ma non solo, oltre il danno anche la beffa dato che l'attaccante marocchino ha segnato un gol proprio alla CR7: stacco aereo e portiere anticipato! Al 51' Ronaldo è entrato in campo e ha trasmesso tutta la sua carica e la voglia di vincere ai compagni di squadra.