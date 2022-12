Cristiano Ronaldo in lacrime fuori dal Mondiale, Portogallo eliminato!

DOHA (Qatar) - Lasciato inizialmente in panchina dal ct Santos per la seconda volta consecutiva dopo il trionfale ottavo con la Svizzera, Cristiano Ronaldo subentra a Ruben Neves al 51' con il Marocco avanti di misura sul Portogallo. Il fuoriclasse recentemente svincolatosi dal Manchester United, che entra in campo insieme all'altro ex juventino Joao Cancelo, entra col piglio giusto, ma non trova la giocata decisiva per risollevare le sorti dell'incontro: in particolare, a negargli il gol dell'1-1, è Bounou al 91', protagonista di una splendida parata in uscita bassa.