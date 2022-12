Fifa, procedimento disciplinare sull’Argentina: cosa rischiano Messi, Paredes e compagni

Paredes e faccia a faccia Messi-Van Gaal: la FIFA indaga

Alla fine si sarebbe deciso di aprire un procedimento contro l'Argentina per possibili violazioni degli articoli 12 (cattiva condotta dei giocatori e dello staff) e 16 (ordine e sicurezza della partita) a causa della maxi rissa scatenata da Paredes e dello scontro verbale tra Messi e il tecnico degli Oranje Van Gaal. Anche l'Olanda rischierebbe qualcosa sempre per violazione dell'articolo 12. Potrebbero, inoltre, esserci possibili punizioni anche per l'arbitro Lahoz, ritenuto inadeguato a dirigere una partita del genere. Ad ogni modo, si tratta di un procedimento abbastanza comune, un pro-forma in partite ad alto tasso di intensità con numerose sanzioni disciplinari e difficilmente i comportamenti sotto inchiesta avranno conseguenze significative.