Portogallo, Pepe shock: “La Fifa dia la Coppa del Mondo a Messi così facciamo prima”

DOHA (Qatar) - Una eliminazione inaspettata contro la rivelazione del Mondiale di Qatar: il Portogallo cade per 1-0 con il Marocco e dice addio ai suoi sogni ai quarti di finale. Una sconfitta cocente per la nazionale lusitana e al fischio finale è Pepe ad accattare in maniera diretta la Fifa e l'organizzazione del torneo: "E' inaccettabile che un arbitro argentino abbia diretto questa partita. In tutti i 90 minuti più recupero hanno sempre fermato il nostro gioco con dei falli. L'arbitro non ha dato quasi mai cartellini gialli. Questo è il tema della partita: i falli. Hanno avuto la fortuna di segnare un gol. Abbiamo lavorato bene e fatto molto per vincere la partita". Rincara la dose il difensore ex Real con parole shock rivolte non solo alla Fifa, ma chiamando in causa anche l'Argentina e il suo simbolo, Lionel Messi: "Non è ammissibile ci abbia arbitrato un argentino dopo quello che è successo ieri, con le lamentele di Messi. Dopo quello che ho visto oggi, ora possono dare il titolo all'Argentina, così facciamo prima".

Pepe shock: "Diano la Coppa del Mondo all'Argentina"

Queste le parole riportate da "O Jogo", al termine della gara persa dal suo Portogallo contro il Marocco con Pepe che conclude: "Nel secondo tempo non abbiamo mai giocato, forse solo 8 minuti. Nella ripresa eravamo gli unici a voler giocare. Siamo tristi, avevamo le qualità per vincere, purtroppo non ce l'abbiamo fatta".

Portogallo, Bruno Fernandes: "Non mi hanno dato un rigore netto"

Insieme a quelle di Pepe, arrivano anche le parole di Bruno Fernandes dopo l'eliminazione del Portogallo: "Siamo davvero distrutti ma nel calcio è così, dopo essere andati sotto abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non siamo riusciti a riportare la partita in equilibrio, siamo dispiaciuti perché sentivamo di potercela fare e invece non è stato così". Poi il centrocampista dello United torna sulla designazione di Facundo Tello per il match, allineandosi alle parole di Pepe: "Non so se daranno la coppa all'Argentina. È molto strano che sia stato mandato l'arbitro di una nazione che è ancora nel torneo e non ce ne sia uno portoghese. Perché se possono arbitrare in Champions non vedo perché non possano farlo anche qui. Nel primo tempo non mi hanno dato un rigore netto".