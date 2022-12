Ronaldo, il messaggio polemico di Georgina: "Oggi il tuo amico ha deciso male..."

L'eliminazione del Portogallo dai Mondiali in Qatar è destinata a far discutere soprattutto per le scelte del ct Santos , che nel match perso contro il Marocco ha deciso di lasciare in panchina Joao Cancelo , Rafael Leao e soprattutto Cristiano Ronald o . Il cinque volte Pallone d'Oro non è stato inserito nella formazione titolare per la seconda partita di fila, subentrando al 51' nel tentativo di ribaltare la gara senza però riuscirci. La squadra di Regragui si qualifica in semifinale e il 37enne torna a casa, scatenando l'ira dei tifosi e non solo.

Georgina, il messaggio contro Santos

Anche la compagna di Cristiano, Georgina, ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per la scelta di Santos scrivendo un messaggio sul suo profilo Instagram: "Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quest'amico per cui hai speso tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che mettendoti in campo ha visto come è cambiato tutto, ma ormai era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. Non si può neanche metterci la faccia per qualcuno che non lo merita. La vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato".