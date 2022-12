Del Piero, il tributo al Marocco: "Avete scritto la storia"

Il Marocco elimina clamorosamente il Portogallo e riscrive la storia qualificandosi alle semifinali del Mondiale in Qatar. L’impresa della squadra di Regragui, che si è imposta su Ronaldo e compagni con il risultato di 1-0, ha esaltato i tifosi marocchini e non solo. Chi non è rimasto indifferente alle gesta di Ziyech e compagni è sicuramente Alessandro Del Piero, che sul suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni. L’ex capitano della Juventus ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram con scritto “Congratulazioni, la storia è stata scritta” accompagnato dalle sue foto con la maglia del difensore centrale El Yamiq.