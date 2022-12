Inghilterra-Francia 1-2: decide ancora Giroud, Deschamps in semifinale. Kane sbaglia il rigore del pari

La Francia prosegue il suo cammino ai Mondiali in Qatar e si avvicina ulteriormente all’atto finale del 18 dicembre. All’Al Bayt Stadium la squadra di Deschamps si impone con il risultato di 2-1 sull' Inghilterra e strappa il pass per le semifinali del torneo iridato. Tchouameni sblocca il match con un gran tiro da fuori a cui risponde il gol su rigore di Harry Kane , che raggiunge così Wayne Rooney come capocannoniere nella storia della nazionale a quota 53 gol. A riportare i francesi in vantaggio ci pensa Giroud con un colpo di testa deviato da Maguire . Il centravanti del Milan segna così il suo quarto gol in questo Mondiale, diventando il secondo giocatore con almeno 36 anni a segnare più di tre reti in una singola Coppa del Mondo dopo Roger Milla . Nelle fasi finali della partita Kane si ripresenta sul dischetto del rigore ma questa volta sbaglia, condannando i Tre Leoni all'eliminazione.

L’Inghilterra continua a spingere e al 52’ Saka si guadagna un calcio di rigore che Kane realizza riportando il risultato in parità. La Francia reagisce subito con la botta di Rabiot al 55’ parata da Pickford. L’Inghilterra prosegue a ritmi alti e sfiora il gol del vantaggio con il colpo di testa di Maguire che al 70’ accarezza il palo con un gran colpo di testa. Le due squadre non si risparmiano e Giroud riporta la Francia in vantaggio al 78': il centravanti del Milan insacca alle spalle di Pickford con un colpo di testa deviato proprio da Maguire. L'Inghilterra ha l'occasione di tornare in parità con un altro rigore che però in questa occasione viene sparato alle stelle da Kane all'82'. La sfida si chiude sul punteggio di 2-1 per i francesi che si qualificano alla semifinale del Mondiale.