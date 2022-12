Cristiano Ronaldo 10

Non ha vinto il Mondiale, il suo ultimo. Tuttavia, solo chi sa poco di calcio può mettere in discussione il suo valore. Le lacrime, alla fine della gara persa contro il Marocco, non sono un segno di debolezza, bensì un'ulteriore dimostrazione della sua grandezza. Sì, è vero, soprattutto fuori dal campo, non è perfetto. Ma chi lo è?