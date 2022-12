Flop Mondiali: "Fine di un'era" in Portogallo, "Harry's Pain" in Inghilterra

Flop Portogallo e Inghilterra, le reazioni dei quotidiani

In Portogallo si va dalla "Triste fine" di Record al "Messi al tappeto" di O Jogo, fino ad arrivare alla "Fine di un'era" di cui parla Publico: in ogni caso, comunque, l'immagine a farla da padrone è quella di Cristiano Ronaldo. In Inghilterra invece il volto della sconfitta è quello di Harry Kane, che ha fallito un calcio di rigore pesantissimo. E come sempre i media britannici si sono sbizzarriti, come ad esempio il Daily Star, che utilizza l'espressione francese "Merde!", accompagnata da una domanda: "E adesso dovremmo andare a fare i regali di Natale?". Per l'Express c'è il catastrofico "La fine del mondo", mentre The Sun gioca sull'assonanza del nome del centravanti del Tottenham con il suo "Harry's Pain". Ce n'è per tutti i gusti, insomma.