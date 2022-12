M come Mondiale, come Messi, Mbappé, Modric e... Marocco!

M come Mondiali. Ma anche come Messi, Modric, Mbappè e Marocco, gli ultimi 2 aggiunti ieri all’elenco ambito delle semifinaliste. Nel sabato in cui il calcio ha festeggiato il debutto di una nazionale africana fra le prime 4 di un Mondiale, altri figli dell’Africa, nati in Francia, hanno conquistato la 2ª semifinale in 4 anni. La squadra di Deschamps, partita favorita con il Brasile, è l’unica che ha mantenuto sin qui il pronostico.

Quella contro l’Inghilterra, altra protagonista attesa, è stata una partita intensa, divertente, con qualche errore nelle rispettive difese e con molte emozioni. Nei 2 unici precedenti in un Mondiale - edizione ‘66 e ‘82 – si erano imposti i Leoni. Ma la prima volta in uno scontro diretto ha prevalso la Francia campione del mondo, che al talento dei singoli – vedi l’invenzione di Griezmann per il 2-1 di Giroud – ha unito un pizzico di esperienza e di concretezza in più. La differenza si è nascosta come sempre nei dettagli: Pickford ha incassato il primo gol di Tchuamenì da 25 metri, mentre Lloris ha respinto quasi tutto, spingendo il compagno al Tottenham Kane a fallire il secondo rigore di serata. In quel pallone che finisce alto sopra la traversa, immagine che l’Inghilterra si trascinerà dietro per lungo tempo, assieme al pianto dei suoi giocatori, c’è la sintesi della differenza che ancora passa fra una generazione (inglese) che cresce e un’altra (francese) che ha imparato dai tempi della campagna di Russia come si vince. Unica diversità rispetto all’Europeo perso soltanto un anno fa contro noi italiani è che a Londra non piangerà più una Regina, bensì un Re. La Francia vola dunque in semifinale con il solito centro decisivo di Giroud. Non sarà il centravanti dai movimenti raffinati, o quello dai gol belli e impossibili, ma quando le partite si fanno importanti – siano esse parte di un Mondiale o della nostra Serie A – i suoi piedi o la sua testa arrivano sempre prima degli avversari. Se poi a fermarlo ci prova Maguire, comprensibilmente criticato in Patria, il compito è troppo facile per quello che è già il cannoniere più prolifico in tutta la storia transalpina. Adesso la Francia è attesa dal Marocco, nella sfida che scalderà le banlieue parigine e non solo quelle, ma che costituisce anche una legittima preoccupazione per i Blues. Dopo Belgio, Spagna e Portogallo, a Casablanca sperano di eliminare l’ennesima europea.