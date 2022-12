Orsato, niente finale Mondiale: arbitra Argentina-Croazia

Sarà il fischietto italiano Daniele Orsato a dirigere la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia in programma martedì alle 20 al Lusail Iconic Stadium. Al Var ci sarà invece Massimiliano Irrati. Dopo aver diretto il match d'apertura tra Qatar ed Ecuador, vinto 2-0 dagli americani con doppietta di Enner Valencia, il 47enne di Montecchio Maggiore ha arbitrato anche la gara tra l'Albiceleste e il Messico valida per il secondo turno della fase a gironi (2-0 per la Seleccion firmato Messi ed Enzo Fernandez). Vista questa designazione, dunque, Orsato non potrà dirigere la finalissima. Il progetto di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della Fifa, era infatti quello di averlo a disposizione per questa semifinale, che sarebbe potuta essere un caldissimo Argentina-Brasile, match che avrebbe necessitato un arbitro dal piglio forte come Orsato.