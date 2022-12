Croazia, Modric e il discorso a Livakovic che cambia la storia: “Sbaglia, sei forte”

Per la seconda volta di fila la Croazia ha conquistato un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo. Eliminate Giappone e Brasile ai rigori, ora resta l'Argentina per sperare di giocare nuovamente la finale, magari proprio in una rivinicita di Russia 2018 contro la Francia. L'eroe nazionale, al momento, è senza dubbio Dominik Livakovic che si è preso la scena negli ottavi contro i nipponici e ai quarti contro la Seleçao esaltandosi alla lotteria dagli undici metri. Una grande rivincita per l'estremo difensore della Dinamo Zagabria che durante la marcia d'avvicinamento con la sua nazionale a Qatar 2022, ha attraversato anche grandi momenti di difficoltà. Alla base della vera e propria rinascita di Livakovic c'è un discorso, un discorso motivazionale da parte del capitano Luka Modric. Parole dirette del centrocampista del Real Madrid che ora sembrano davvero aver cambiato la storia della Croazia e del suo numero 1.

Croazia, Modric e il discorso a Livakovic che cambia la storia

Nel documentario Netflix "Capitani" è stato ripreso proprio il dialogo tra Modric e Livakovic risalente alle qualificazioni Mondiali. "In questi momenti la cosa più importante è che i compagni di squadra sentano che c'è qualcuno alle loro spalle e che c'è il supporto - incalza subito l'ex Pallone d'Oro - La situazione dei portieri è piuttosto particolare. Sono soli. Non te lo direi se non mi importasse di te. Ma non vedo i tuoi progressi in Nazionale. Forse è la pressione su di te?". Il capitano della Croazia poi aggiunge: "Stai trasmettendo incertezza che si ripercuote sulla squadra. L'hai capito? Questo è ciò di cui sto parlando. Perché non puoi sbagliare? Tutti sbagliano. Sento che il tuo problema è che hai paura di fare errori. Ma chi non sbaglia? Nominami una persona. Che importa se tu… non sono arrivato qui per paura che peggiori solo le cose". Poi la conclusione: "Guarda che sei un grande portiere. Lo sai, vero?". Parole di Modric, da leader, profetiche.