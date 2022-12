Brasile, il gesto per Pelè che commuove il mondo: cuori sullo stemma invece delle stelle

Dopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale, Pelé ha deciso di omaggiare ugualmente Neymar per aver superato il suo record di gol con la maglia Seleçao. Nel momento più cupo, O Rei ha deciso di voler essere vicino ai colori verdeoro, quei colori con i quali è diventato leggenda e che in questi giorni di condizioni di salute preoccupanti lo hanno aiutato a tirarsi su di morale. Ora è la Conmebol, la Confederazione sudamericana del calcio, a voler ringraziare Pelé, lanciando una proposta emozionante alla Federazione calcistica del Brasile. Cambiare 3 stelle delle 5 che sono presenti sullo stemma con 3 cuori, in riconoscimento dei 3 Mondiali vinti da O Rei nel 1958, 1962 e 1970. Un omaggio alle gesta del campione in campo e alla sua città natale: Três Corações (tre cuori).