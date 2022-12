Lloris, Kane e il retroscena sul rigore: “Così l’ho fatto sbagliare”

DOHA (Qatar) - Dopo la conquista della semifinale, la Francia prepara la sfida al Marocco: in palio un posto per cercare di conquistare la Coppa del Mondo. Parlando al canale ufficiale della nazionale francese, Hugo Lloris ha ripercorso la gara dei quarti di finale contro l'Inghilterra, in particolare due episodi chiave vissuti in prima persona. I rigori che lo hanno messo contro Kane, suo compagno di squadra nel Tottenham di Antonio Conte. “Conoscendolo, ho pensato che nel primo cambiasse lato, ma ha mantenuto il solito", racconta il portiere dei Bleu sul primo penalty andato in rete di Kane. Poi si concentra sul secondo: "Ho fatto la scelta giusta. Deve averlo capito, quindi ha sollevato un pò, ma calciando troppo forte. È stato un momento importante della partita. E' un bene che sia andata a nostro favore". La conoscenza in allenamento tra i due Spurs alla base dell'errore da parte del capitano inglese: svelato il motivo.