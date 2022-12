Fifa: sospeso Lahoz, l'arbitro di Argentina-Olanda

La Fifa ha sospeso dal Mondiale l'arbitro Antonio Matheu Lahoz, duramente contestato per l'arbitraggio in Argentina-Olanda, quarto di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Al tempo stesso la commissione disciplinare della Fifa ha aperto un fascicolo nei confronti della federcalcio argentina per gli incidenti avvenuti durante la sfida contro gli Orange. Le indagini si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti e sanzionabili di giocatori e dirigenti. Lo riporta l'agenzia argentina Telam. Secondo i dati della Fifa, Lahoz è l'arbitro con più cartellini gialli mostrati in una partita e inoltre non sarebbe riuscito a gestire con autorevolezza le varie risse tra i giocatori di entrambe le squadre sul terreno di gioco.