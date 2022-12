Mbappé risponde a Cristiano Ronaldo: tre emoticon e quasi un milione di like!

"Vincere un mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno" - queste alcune delle parole che Cristiano Ronaldo ha scritto dopo l' eliminazione del Portogallo dal Mondiale. Con molta probabilità, quello in Qatar , è stato l' ultimo mondiale giocato da CR7 che a febbraio compirà 38 anni. Al fischio finale è uscito dal campo in lacrime , si è preso un giorno per dire la sua e l'ha fatto sui social con un lungo post che alla fine nasconde anche una velata polemica : "Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni".

Mbappé e quel commento a Ronaldo

Il post social di Ronaldo ha raggunto milioni di like e commenti, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione: quello di Mbappé. Il talento francese ha espresso la propria vicinanza a CR7 con tre emoticon che dimostrano un attestato di stima immenso: la corona del re, le mani in preghiera e la capra (simbolo dell'acronimo GOAT). Il commento di Mbappé non è passato inosservato e ha raggiunto quasi un milione di like. Anche Piers Morgan , il giornalista a cui Ronaldo ha rilasciato l'ultima potente intervista, ha tuonato su twitter: "Il miglior calciatore attuale del mondo saluta l'uomo che chiama re e GOAT del gioco. Dice tutto." Oltre a Mbappé anche molti altri sportivi e non hanno lasciato un messaggio: da LeBron James che ha omaggiato CR7 con un "Leggenda" a Pelé "Grazie per averi fatto sorridere amico mio".