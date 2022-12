Mondiali, Zoff: "Bounou mi ha impressionato"

TORINO - Dino Zoff, in un'intervista a LaPresse, ha commentato l'exploit dei portieri, da Bounou a Livakovic fino a Emiliano Martinez, in questo Mondiale in Qatar: "Chi è il miglior portiere in questi Mondiali? Finora Bounou mi ha fatto una buona impressione, ha dato un contributo notevolissimo. C'è molto di lui nella sorpresa Marocco, anche se è adesso che ci si gioca tutto".